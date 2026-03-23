Главное движение на товарном рынке 23 марта — это снижение цен на драгметаллы, в моменте золото падало на 10%. Котировки держались на уровне $4,1 тыс. и даже чуть ниже. Сейчас цена за тройскую унцию — $4,2 тыс. Серебро снижается на 9%, падало на 10%. И главный вопрос у инвесторов: а что будет дальше? Чем вызван такой обвал цен на драгметаллы? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: «Ситуация в регионе Персидского залива вынуждает суверенные фонды пополнять бюджеты за счет ликвидных активов — прежде всего американских казначейских облигаций и золота. Здесь возникает эффект снежного кома: растут доходности облигаций, падают цены на золото, инвесторы перекладываются в доходные активы. В перспективе, когда сменится руководство Федерального резерва США, скорее всего, будут предприняты меры для сдерживания роста доходностей, что поддержит рынок драгметаллов. Поэтому многие инвестиционные дома, включая JPMorgan, советуют накапливать золото на текущих просадках, рассматривая его как стратегически важный безальтернативный актив».

Полная версия программы: