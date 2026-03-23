Казань стала самым дорогим направлением на майские праздники
Казань обогнала Санкт-Петербург и Москву по числу бронирований и стоимости посуточной аренды жилья на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Суточно.ру.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Казань стала самым дорогим городом среди популярных направлений: аренда здесь обойдется в среднем в 7,4 тыс. руб. в сутки, что на 16% больше показателей прошлого года. В Москве стоимость аренды на майские праздники упала на 2% и составила 5,7 тыс. руб., в Петербурге — на 5%, до 5,4 тыс. руб.
В целом по России средняя стоимость аренды на праздники составляет 5,3 тыс. руб. в сутки (+5% за год). По сравнению с прошлым годом спрос на посуточную аренду жилья в России на майские праздники сократился на 40%.