В Ульяновске водителя приговорили к лишению свободы за столкновение с электросамокатом

Вступил в силу приговор Засвияжского районного суда Ульяновска, признавшего жителя областного центра Ивана Арефьева виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), сообщила в понедельник прокуратура Ульяновской области.

По данным ведомства, 20 сентября 2025 года 23-летний Иван Арефьев, управляя автомобилем марки Nissan Teana с превышением установленной скорости, на перекрестке улиц Пожарского и Пугачева в Ульяновске допустил столкновение с электросамокатом. В результате ДТП водителю электросамоката были причинены множественные травмы, вследствие чего мужчина скончался на месте происшествия.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Арефьева к одному году и двум месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. Учитывая раскаяние подсудимого и возмещение им морального и материального вреда, нанесенного матери погибшего (на сумму более 900 тыс. руб.), суд заменил основное наказание принудительными работами на тот же срок с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства.

По информации из сообщений ГАИ, в Ульяновской области за 2025 год произошло семь ДТП с участием электросамокатов. Одно ДТП с участием электросамоката произошло в январе 2026 года.

Андрей Васильев, Ульяновск