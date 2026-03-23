Сошедший с крыши дома в Томске снег убил женщину

Женщина погибла в Томске под сошедшим с крыши дома снегом. О возбуждении в связи с этим уголовного дела сообщило следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошел у частного одноэтажного дома на ул. Невской. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «В настоящее время следователями СК России выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении.

Это не первый случай в Томске в этом году, когда скопившийся на крыше здания снег поставил под угрозу жизнь и здоровье горожан. В феврале в больницу доставили девушку, на которую сошел снег со здания на ул. Мичурина. 10 марта под тяжестью снега обрушилась кровля здания пункта приема макулатуры на ул. Трудовой. В результате был госпитализирован мужчина.

Валерий Лавский