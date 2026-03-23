В Забайкалье задержаны 10 членов запрещенных в РФ «Свидетелей Иеговы»

Полицейские Забайкальского края совместно с сотрудниками Росгвардии и УФСБ пресекли деятельность местной ячейки организации «Свидетели Иеговы» (запрещена на территории России и признана экстремистской), сообщила пресс-служба регионального УМВД России. Силовики задержали десять человек. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации».

По версии следствия, религиозная ячейка работала на территории края в 2017–2026 годах. Пять организаторов из числа местных жителей проводили «конспиративные религиозные собрания, в ходе которых изучали запрещенную религиозную литературу, собирали денежные средства», сообщила пресс-служба. Участники организации обманным путем вовлекали жителей Забайкалья в ее деятельность, заявили в УМВД.

Представители силовых структур провели 25 обысков по разным адресам, где изъяли документы запрещенной организации, банковские карты и религиозную литературу.

Влад Никифоров, Иркутск