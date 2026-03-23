Нижегородский суд рассмотрит заявление о банкротстве бизнесмена Дмитрия Аржанова

Как следует из картотеки арбитражного суда Нижегородской области, от ООО «НЭС» поступило заявление о признании банкротом предпринимателя Дмитрия Аржанова. Подавшее иск общество — это энергосбытовая компания второго уровня, которая участвовала в схемах с займами акционера группы «ТНС энерго». Судя по картотеке, сумма требований «НЭС» к Дмитрию Аржанову составляет 200 млн руб.

Дмитрий Аржанов в зале Тверского суда

Фото: скриншот из фильма Аркадия Мамонтова «Короткое замыкание» Дмитрий Аржанов в зале Тверского суда

Предприниматель был арестован осенью 2020 года вместе с топ-менеджментом «ТНС энерго», его обвинили в создании организованного преступного сообщества и мошенническом хищении средств у «Россетей», перед которыми у энергосбытовой группы сложились миллиардные долги по оплате транспортировки электроэнергии.

Сейчас Тверской райсуд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении Дмитрия Аржанова, бывшего гендиректора ГК «ТНС энерго» Сергея Афанасьева, его жены и бывшего заместителя Софьи Афанасьевой, а также экс-исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова. Их начали судить в конце 2023 года. Предполагаемый следствием ущерб, нанесенный ПАО «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», составил 14,5 млрд руб. Подсудимые с обвинением в хищениях не согласны.

Иван Сергеев