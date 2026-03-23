Курские власти пятый год подряд отменили парад на 9 Мая

Оперативный штаб Курской области принял решение не проводить торжественный парад и демонстрацию военной техники в День Победы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на еженедельном оперативном совещании.

Традиционные мероприятия 9 мая в их привычном формате в регионе не проходят уже пятый год. По словам губернатора, их проведение все еще считается «небезопасным».

«Тем не менее, конечно же, 9 Мая мы отметим должным образом, это один из самых главных наших с вами праздников, но сделаем это так, чтобы при этом не нарушать существующих ограничений режима КТО и режима ЧС»,— сказал господин Хинштейн в ходе заседания.

Аналогичное решение принято и в отношении курской «Коренской ярмарки».

В 2024 году в Белгородской и Курской областях массовых мероприятий в День Победы также не планировали. Из-за возможных провокаций и диверсий парад решили не проводить в Липецкой области. В Воронежской, Тамбовской и Орловской проводили военные шествия без зрителей.

Анна Швечикова