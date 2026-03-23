Убытки БашРТС по итогам 2025 года составили 1,8 млн рублей

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) закончило 2025 год с убытком 1,8 млн руб., сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность предприятия. В последний раз убыток в 1,2 млрд руб. отмечался по итогам 2019 года.

Выручка БашРТС в прошлом году составила 20,9 млрд руб., увеличившись на 6%. Убыток компании от продаж равнялся 48,7 млн руб. после 618,6 млн руб. прибыли годом ранее. Себестоимость продаж увеличилась на 9,5%, до 19 млрд руб.

Внеоборотные активы компании выросли за год на 16,4%, до 14,5 млрд руб., а оборотные — на 3%, до 6,1 млрд руб. Капитал увеличился на 32%, до 8,2 млрд руб.

Краткосрочные обязательства предприятия выросли на 3% и достигли 10 млрд руб., при этом долгосрочные снизились на 2%, до 2 млрд руб. Управленческие расходы компании выросли на 12,7%, до 1 млрд руб.

ООО «БашРТС» зарегистрировано в декабре 2005 года. Компания занимается производством тепловой энергии. Ее основным владельцем выступает Башкирская генерирующая компания, учредителем которой является ПАО «Интер РАО». В структуру компании входят пять филиалов. В 2024 году компания получила прибыль в размере 982 млн руб., предыдущие четыре года она также отработала с прибылью.

