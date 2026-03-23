WSJ: от американских ударов пострадали иранские тюрьмы с политзаключенными

Некоторые американские ракетные удары по Ирану пришлись на тюрьмы, в которых содержатся политзаключенные, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Повреждены по меньшей мере семь таких тюрем, еще как минимум две пострадали от ударов по расположенным рядом объектам.

По данным газеты, которая ссылается на анализ спутниковых снимков и сообщения источников, пострадали тегеранская тюрьма Эвин, главное место содержания политзаключенных, два изолятора Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Керманшахе и тюрьма в Сенендедже. В ней ранения получили несколько заключенных.

WSJ отмечает, что в затронутых ударами тюрьмах в числе прочих содержатся граждане США и Великобритании.

Яна Рождественская