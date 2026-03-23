Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием главой Госсовета КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лидер КНДР Ким Чен Ын (слева) и президент России Владимир Путин

«В России высоко ценят Ваш (обращение к Ким Чен Ыну.—“Ъ”) личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами»,— написано в поздравлении господина Путина (цитата по сайту Кремля). Российский президент добавил, что совместная работа по дальнейшему развитию стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном будет продолжена.

23 марта Верховное народное собрание КНДР 15-го созыва переизбрало северокорейского лидера на пост председателя государственных дел (главы Госсовета). Ким Чен Ын возглавляет КНДР с 2011 года, а Госсовет страны — с 2016 года. В 2019 году в конституцию Северной Кореи внесли изменения, по которым за ним закреплен статус главы государства и верховного главнокомандующего Корейской народной армией (КНА).