Умер директор аэропорта Надыма Юрий Бахирев

На 70-м году жизни умер генеральный директор аэропорта Надыма, заслуженный работник транспорта Ямала Юрий Бахирев, сообщили в администрации Надымского района (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО).

Юрий Бахирев всю свою жизнь посвятил гражданской авиации. В Надым прибыл в 1980 году после выпуска из Киевского института инженеров гражданской авиации. На Ямале он прошел трудовой путь от сменного инженера до гендиректора аэропорта. Господин Бахирев готовил и внедрял решения по улучшению техобслуживания воздушных судов, осуществлению проверки приборов в цеху без установки в транспорт, снижению взаимодействия работников с вредными факторами труда. При нем в аэропорту Надыма были внедрены системы, позволявшие сократить время регистрации пассажиров и оформления проездных документов. Он также проводил мероприятия по модернизации здания.

За свою работу господин Бахирев удостоен наград разных уровней, включая благодарность министра транспорта РФ и почетную грамоту губернатора Ямала. Его запомнили как настоящего профессионала, ответственного и внимательного руководителя.

По данным Rusprofile, с 12 марта врио руководителя аэропорта Надыма является Игорь Чопенко.

Ирина Пичурина