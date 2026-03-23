Умер заложивший основу генетической теории рака биолог Джон Майкл Бишоп

Американский микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Джон Майкл Бишоп умер в возрасте 90 лет. Причиной стала пневмония, сообщает The Washington Post со ссылкой на его сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: общественное достояние Фото: общественное достояние

С 1968 года и до своей смерти господин Бишоп работал в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. В 1970-х годах началось его длительное научное партнерство с вирусологом Харолдом Вармусом. В 1976 году ученые опубликовали исследование, в котором опровергли расхожее в то время представление, что онкогены — гены, вызывающие рак, — являются чужеродными и вводятся в организм вирусами. Биологи доказали, что нормальные варианты онкогенов присутствуют в здоровых клетках и помогают регулировать рост и развитие. Свое открытие господа Бишоп и Вармус сделали при изучении вируса саркомы Рауса, связанного с опухолями у кур.

Работа помогла переориентировать мировые исследования рака. Внимание ученых переключилось на выявление факторов, способствующих превращению нормальных генов в онкогены, и на блокирование таких трансформаций. В результате были разработаны препараты, препятствующие патологическому развитию. Среди них — герцептин и гливек.

За свое исследование Джон Майкл Бишоп и Харолд Вармус получили в 1989 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Они также разделили с другими учеными премию Альберта Ласкера 1982 года за фундаментальные медицинские исследования. В 2003-м господина Бишопа наградили Национальной научной медалью США. С 1998 года он занимал позицию ректора в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.