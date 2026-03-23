В Октябрьском расследуют причины ДТП с двумя пострадавшими подростками

В Октябрьском возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ) по факту аварии, в которой пострадали двое 16-летних подростков. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, днем 20 марта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кортунова столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Skoda Octavia. После удара иномарка отлетела и сбила двоих подростков, стоявших на «островке безопасности».

Как отмечал министр здравоохранения Башкирии, пострадавших доставили в городскую больницу, куда был организован выезд врачей санитарной авиации. Сейчас их состояние оценивается как средней степени тяжести, они лечатся в травматологическом отделении. Одного из них готовят к плановой операции.

