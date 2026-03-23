Суд заочно арестовал признанного иноагентом самарского журналиста Антона Рубина

Ленинский районный суд Самары в пятницу, 20 марта, заочно арестовал на два месяца самарского журналиста Антона Рубина (признан иностранным агентом) в рамках уголовного дела о фейках об армии РФ. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об уголовном деле против Антона Рубина (признан иностранным агентом) стало известно в начале этого месяца. По данным следствия, в 2025 году журналист опубликовал в Telegram-канале информацию о военных действиях в Кривом Роге, дискредитирующую ВС РФ.

В постановлении суда указано, что Антон Рубин (признан иностранным агентом) в 2022 году покинул территорию России и больше не возвращался. Подозреваемый написал в своем Telegram-канале, что ни от кого не скрывается и его номер телефона есть у следователя.

Сабрина Самедова