Автосалоны раскручивают на компенсации

Автосалоны жалуются на потребительский экстремизм. В Саратове за автомобиль стоимостью 4,2 млн руб. клиенту удалось взыскать с дилера 17,5 млн руб. Юристы говорят, что по всей стране наберутся десятки подобных случаев. И всему виной — особенности закона «О защите прав потребителей». Бизнес просит поддержки у депутатов, министров, правоохранителей и готовится обращаться в Верховный суд.

История началась в 2024 году. Довольный покупатель забрал из салона новый Nissan X-Trail. Но через некоторое время он заподозрил, что бампер на его кроссовере перекрашен. Лично к дилеру он не поехал. Зато направил жалобу в письменном виде. Правда, допустил ошибку в адресе. В итоге автосалон узнал о недовольстве клиента только спустя год, когда по делу уже шел суд. Ни наличие акта приема-передачи, ни видеоотзыв довольного клиента, ни экспертиза, которая не смогла установить, в какой момент 5 кв. см детали были перекрашены, не убедили суд в невиновности дилера, рассказал владелец компании-ответчика «Е.Н. Карс» Евгений Забелин:

«Суд взыскал с нас 17,5 млн руб. в пользу серийного истца, неоднократно участвовавшего в аналогичных процессах. Мы не намерены оставлять эту ситуацию без дальнейших действий. Апелляционная инстанция в Саратове нами уже пройдена. Поданы заявления в правоохранительные органы, направлены обращения депутатам Государственной Думы и министру внутренних дел.

Ключевая сложность дела заключается в том, что судом назначены штрафные санкции — дважды по 1% от присужденной суммы, что в совокупности составляет 94 тыс. рублей за каждый день».

Случаев мелких претензий, создающих автосалонам большие проблемы, множество. В феврале СМИ сообщали, что петербуржец отсудил у продавца 45 млн руб. из-за неработающей беспроводной зарядки в Geely Tugella, стоимостью 3,3 млн руб. С претензиями клиентов сталкиваются продавцы и бюджетных УАЗов, и премиальных Jaguar. Подобные случаи подпадают под определение «потребительский экстремизм», говорят юристы. Он существует во всех сферах, но автомобильная отрасль — самая уязвимая из-за высокой стоимости товара, отмечает управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев:

«Тренд на подобные потребительские схемы существует уже давно и затрагивает не только автосалоны, но и рынок бытовой техники, а также сферу услуг. В этих условиях автосалонам важно заранее минимизировать риски: оформлять максимально подробные акты приёма-передачи автомобиля и, по возможности, фиксировать процесс на видеозапись. С точки зрения государственных интересов представляется целесообразным пересмотр данного решения в кассационной инстанции или Верховном суде с последующим направлением дела на новое рассмотрение».

Участники авторынка вспоминают, что еще несколько лет назад покупатели недвижимости массово взыскивали с застройщиков за некачественную внутреннюю отделку суммы, превышающие стоимость квартир. Но с 2025 года девелоперам удалось добиться ограничения компенсации 3% от суммы договора. В остальных сферах лимиты не такие гуманные, говорит член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко:

«Описанная ситуация с начислением порядка 100 тыс. рублей в день стала возможной во многом из-за карательного характера положений закона "О защите прав потребителей": ранее размер неустойки не был ограничен и мог увеличиваться фактически без предела.

Вместе с тем ситуация начала принципиально меняться. С 1 января 2026 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, согласно которым размер взыскиваемой неустойки теперь ограничен — он не может превышать стоимость товара».

Однако финальная сумма компенсации в таких делах кроме неустойки включает стоимость самого автомобиля, разницу между ценой покупки и текущей рыночной стоимостью машины, а также штраф. Поэтому у потребителей все равно остается возможность получать с продавцов в разы больше, чем они заплатили за товар.

Юлия Савина