Со школы в ХМАО взыскали компенсацию за пострадавшего в конфликте ученика

В Нижневартовске со школы взыскали 200 тыс. руб. в качестве компенсации за моральный вред ученику, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Он получил травмы на территории школы.

Представитель потерпевшего обратился в прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что между школьниками произошел конфликт, из-за чего здоровью одного из них был причинен вред средней тяжести.

Суд установил, что работники школы не предотвратили противоправное поведение виновного подростка в заведении. Компенсация выплачена в полном объеме, решение суда вступило в силу.

Ирина Пичурина