Замглавы МИД: Россия готова к переговорам по Украине

Конкретных дат переговоров по Украине пока нет, однако Россия к ним готова. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Андрей Руденко

«Насколько мне известно, никаких конкретных дат нет. Мы готовы к таким переговорам, если будет встречное желание украинской стороны»,— сказал господин Руденко.

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа переговорной трехсторонней группы Россия—США—Украина приостановлена. Встреча делегаций должна была состояться в начале марта, но была перенесена из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Анастасия Домбицкая