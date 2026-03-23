Замглавы МИД: Россия готова к переговорам по Украине
Конкретных дат переговоров по Украине пока нет, однако Россия к ним готова. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко
«Насколько мне известно, никаких конкретных дат нет. Мы готовы к таким переговорам, если будет встречное желание украинской стороны»,— сказал господин Руденко.
19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа переговорной трехсторонней группы Россия—США—Украина приостановлена. Встреча делегаций должна была состояться в начале марта, но была перенесена из-за военной операции США и Израиля против Ирана.