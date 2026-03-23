Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИД: Россия готова к переговорам по Украине

Конкретных дат переговоров по Украине пока нет, однако Россия к ним готова. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Насколько мне известно, никаких конкретных дат нет. Мы готовы к таким переговорам, если будет встречное желание украинской стороны»,— сказал господин Руденко.

19 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа переговорной трехсторонней группы Россия—США—Украина приостановлена. Встреча делегаций должна была состояться в начале марта, но была перенесена из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все