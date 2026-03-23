Границы на замке?

Мир международных поездок за последние годы претерпел колоссальные изменения. Очереди за слотами, пугающие новости об отказах и бесконечные анкеты — для многих получение визы превратилось в настоящий стресс. Но так ли всё сложно на самом деле, если знать правила игры? Наш собеседник — директор Областного визового центра, Алена Крейцберг.



— Какие страны Шенгена сейчас охотнее всего дают визы россиянам «под поездку», а кто все ещё готов ставить длинные мультивизы на год и более?

— В ТОП самых лояльных стран по выдаче туристических виз сейчас входят Италия, Испания и Франция. Однако, с 7 ноября 2025 года Еврокомиссия официально ограничила выдачу многократных шенгенских виз (мультивиз) россиянам, поэтому все страны сейчас ставят визы короткие, на одну поездку. Надеемся, что эта ситуация лишь временная, и скоро мы вновь увидим годовые Шенгены.

— Насколько строго сейчас проверяют, в ту ли страну человек въехал по визе? Аннулируют ли визы прямо на границе, если маршрут изменился?

— Правило «первого въезда» в Шенгенскую зону, хотя и не закреплено законодательно в Визовом кодексе ЕС, на практике оказывает существенное влияние на решение пограничников. Мы настоятельно рекомендуем начинать своё путешествие именно с той страны, которая выдала вам визу. В противном случае, при въезде через другую страну, будьте готовы к дополнительным вопросам от пограничной службы. Вам может понадобиться предъявить подтверждение бронирований отелей, действующую медицинскую страховку и обратный билет, чтобы доказать свои истинные намерения. Перемещение внутри Шенгенской зоны, как правило, не отслеживается, маршрут, указанный при подаче заявления на визу, не является строго обязательным к исполнению. Хотя, некоторые страны, например, Венгрия, все же могут осуществлять проверку соответствия фактического маршрута заявленному при получении визы. В подобных случаях возможна, хоть и не гарантирована, аннуляция визы даже после её выдачи или въезда в страну. Вероятность таких проверок оценивается как 50/50.

— Есть ли страны, о которых туристы забывают, но где сейчас минимальные очереди и высокий процент одобрения?

— Греция и Венгрия — страны, где сейчас наблюдается низкий ажиотаж и отсутствуют длительные сроки рассмотрения визовых заявлений. При наличии оплаченных авиабилетов и полном комплекте документов, вы можете рассчитывать на получение визы в сжатые сроки с высокой вероятностью одобрения.

— Почему поймать слот на сайте — это лотерея?

— Лотерея — пожалуй, самое точное сравнение! Действительно, количество доступных слотов для подачи документов часто оказывается в разы меньше, чем число желающих получить заветную визу. Так, в Самаре, например, лишь 8-16 счастливчиков смогут попасть на подачу документов на французскую визу и приём документов ведётся только по понедельникам. К этому дефициту мест добавляются и технические сбои на сайтах визовых центров, не выдерживающих наплыва претендентов. Каждый раз, когда открывается запись, визовые центры вносят изменения в процедуру, пытаясь отсеять тех, кто бронирует слоты "на всякий случай". Так появляются платные сервисные сборы, дополнительная верификация личности и другие нововведения.

— Есть ли «золотое время» (час или день недели), когда система обновляется и шансы записаться самому выше?

— Слоты для записи в Визовый центр могут открыться в любое время дня и ночи, кроме выходных. “Золотое время”- самые первые секунды после открытия мест, поскольку не все успевают быстро среагировать. Поэтому нужно постоянно мониторить официальный сайт, иметь все нужные данные под рукой и действовать оперативно.

— Можно ли рисковать и покупать невозвратные билеты?

— Всегда сверяйтесь с актуальным списком документов, требуемых для получения визы. Лояльность стран к «броням» авиабилетов варьируется: некоторые принимают их, в то время как для других оплаченные билеты — обязательное условие, без которого документы к рассмотрению не принимаются. В отдельных случаях оплаченные билеты могут послужить дополнительным преимуществом при подаче на визу, как более весомое подтверждение намерений. Если вас беспокоит возможность слёта «брони» или сгорания купленных билетов в случае отказа, оптимальным решением будет приобретение возвратных авиабилетов или оформление страховки от невыдачи визы. Наш опыт показывает, что визы успешно выдавались как при наличии «броней» билетов и отелей, так и при оплаченных перелётах. Однако, случались и отказы даже с полностью оплаченными билетами. Окончательное решение зависит от вашей готовности к риску.

— Какой один-единственный документ в папке может «спасти» сомнительное досье туриста?

— Решение по визе всегда принимается на основе полного пакета предоставленных документов, ведь каждый случай уникален. Нет единой "волшебной" справки, гарантирующей 100% одобрение, подобно тому, как не существует универсального лекарства от всех недугов. Успех зависит от совокупности факторов: визовой истории, финансовой состоятельности, логики маршрута и прочности связей с Родиной. При подготовке документов мы трезво оцениваем шансы на получение визы. При необходимости, для повышения вероятности одобрения, можем рекомендовать предоставить дополнительные бумаги. К примеру, если заявитель не имеет официального трудоустройства, критически важно продемонстрировать его крепкие связи с родной страной. Это могут быть документы, подтверждающие наличие собственности или свидетельства о близких родственниках (детях, супругах), остающихся в России на время поездки. В ряде ситуаций мы советуем более тщательно подходить к выбору страны подачи заявления, ориентируясь на особенности конкретного случая.