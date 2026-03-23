В Уфе возбудили дело о мошенничестве при получении пособия на детей

Жителя Уфы обвиняют в мошенничестве при получении пособия на детей (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка прокуратуры Кировского района города установила, что в августе 2025 года обвиняемый через Госуслуги обратился с заявлением в отделение Фонда социального и пенсионного страхования России по Камчатскому краю, в котором просил назначить ежемесячное пособие на четверых детей. С августа 2025-го по февраль 2026 года он получил более 870 тыс. руб.

Надзорные мероприятия выявили, что получатель выплаты не проживает в Камчатском крае более пяти лет, а значит, не имеет права на получение там господдержки.

Майя Иванова