В ходе рейда в Адмиралтейском районе Петербурга проверили 324 иностранца

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полиция совместно с ФСО при силовой поддержке Росгвардии провела рейд по местам компактного проживания мигрантов и строительным объектам. Всего проверили 367 человек, из них 324 — иностранные граждане, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отделы доставили 15 человек, в отношении которых составили административные материалы о нарушениях миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ). Один из доставленных, по данным МВД, находился в розыске.

Кроме того, по выявленным фактам зарегистрированы материалы по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Сейчас проводится дальнейшая проверка.

Параллельно сотрудники Госавтоинспекции проверили 32 транспортных средства. По итогам рейда полицейские составили 10 административных материалов о нарушениях правил дорожного движения.

