В Оренбурге застройщика осудили за мошенничество на 32 млн рублей

Центральный районный суд Оренбурга огласил приговор по уголовному делу фактического руководителя ООО «Теплый квартал». Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщают региональные прокуратура и СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима. Удовлетворено исковое заявление прокурора о взыскании с осужденного суммы причиненного преступлением ущерба»,— говорится в сообщении.

Суд установил, что директор ООО «Современные технологии» через подставных лиц создал новое юридическое лицо ООО «Теплый квартал» для участия в строительстве жилых домов по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В декабре 2016 года компания заключила с администрацией Оренбурга муниципальные контракты и договоры участия в долевом строительстве. После этого застройщик силами сторонних подрядчиков организовал возведение жилого дома на улице Мирнинской, при этом были нарушены санитарные и технические нормы, требования градостроительных регламентов и проектной документации.

Также фигурант уголовного дела ввел в заблуждение чиновников, в итоге дом сдали и заселили. Из-за недостатков и дефектов, которые были допущены при строительстве, в квартире здания произошел пожар, и дом признали аварийным и подлежащим сносу.

В связи с этим мэрия предоставила пострадавшим благоустроенное жилье. Сумма причиненного ущерба составила 32 млн рублей.

Георгий Портнов