Корректировки в бюджет Новосибирской области планируется внести в апреле

На апрельской сессии законодательного собрания Новосибирской области планируется внести поправки в бюджет региона на 2026 год. Об этом на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова сообщил вице-премьер, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

Подготовка соответствующего законопроекта в минфине завершится на этой неделе. По данным господина Голубенко, к 23 марта областной бюджет получил доходы в объеме 41,6 млрд руб., и по этому показателю «годовая динамика выровнялась примерно на уровне прошлого года». Расходы составили 69,5 млрд руб., то есть превысили доходы на 27,9 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в действующей редакции бюджета 2026 года доходы утверждены в объеме 325,6 млрд руб., расходы — 369,9 млрд руб., дефицит — 44,3 млрд руб.

Согласно данным министерства финансов Новосибирской области, к 1 марта государственный долг региона вырос по сравнению с 1 февраля на 13,3 млрд руб. (до 125,2 млрд руб.). В том числе за счет кредитов коммерческих банков — на 8,7 млрд руб.

Валерий Лавский