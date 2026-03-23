Умерла актриса из «Сверхъестественного» Кэрри Энн Флеминг
В возрасте 51 года умерла канадская актриса Кэрри Энн Флеминг. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на ее коллегу по сериалу «Сверхъестественное», актера Джима Бивера.
По данным издания, актриса умерла еще 26 февраля от осложнений, вызванных раком груди. О дате поминальной службы будет объявлено позже, отметило Variety. У госпожи Флеминг осталась дочь.
Кэрри Энн Флеминг начала актерскую карьеру с ролей в сериале «Вайпер» (1994–1999) и в фильме Адама Сэндлера «Счастливчик Гилмор» (1996). Известность актрисе принесла роль Карен Сингер в сериале «Сверхъестественное» (2005–2020). Она также снималась на протяжении всех пяти сезонов в драмеди «Я — зомби» (2015–2019). Кроме того, Кэрри Энн Флеминг принимала участие в нескольких театральных постановках в Канаде.