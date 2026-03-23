Умерла актриса из «Сверхъестественного» Кэрри Энн Флеминг

В возрасте 51 года умерла канадская актриса Кэрри Энн Флеминг. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на ее коллегу по сериалу «Сверхъестественное», актера Джима Бивера.

Фото: Andrew Chin / Getty Images

По данным издания, актриса умерла еще 26 февраля от осложнений, вызванных раком груди. О дате поминальной службы будет объявлено позже, отметило Variety. У госпожи Флеминг осталась дочь.

Кэрри Энн Флеминг начала актерскую карьеру с ролей в сериале «Вайпер» (1994–1999) и в фильме Адама Сэндлера «Счастливчик Гилмор» (1996). Известность актрисе принесла роль Карен Сингер в сериале «Сверхъестественное» (2005–2020). Она также снималась на протяжении всех пяти сезонов в драмеди «Я — зомби» (2015–2019). Кроме того, Кэрри Энн Флеминг принимала участие в нескольких театральных постановках в Канаде.