Открытие выставки Александра Боброва «По Пути Весны» в Самарском областном художественном музее

19 марта 2024 года в Самарском областном художественном музее распахнула свои двери персональная выставка известного российского художника Александра Боброва — «По Пути Весны». Экспозиция представляет собой галерею пейзажей, созданных мастером в разные годы, и посвящена тематике весеннего пробуждения природы.



Работы Боброва, пронизанные светом и теплом, раскрывают гармонию природы через выразительную палитру и тонкие световые эффекты. Художник мастерски передаёт оживление природы и архитектуры на холсте, погружая зрителя в мир, полный свежести и обновления.

Александр Бобров — признанный мастер пейзажа, постоянный участник пленэров, черпающий вдохновение в красоте российской природы и храмовой архитектуры. Многие его произведения хранятся в крупнейших музеях России, Украины, США и других стран. За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства художник награждён золотой и серебряной звёздами славы, а также орденами святителя Николая Чудотворца и равноапостольного князя Владимира III степени.