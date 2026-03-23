В Урае возбудили дело после гибели рабочего на производственной базе
Управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) возбудило уголовное дело после гибели 55-летнего рабочего на производственной базе в Урае, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что ответственный за безопасность работ сотрудник организации в Кондинском районе не проконтролировал ход их выполнения и соблюдение трудовой дисциплины. В результате недосмотра один из рабочих из-за горизонтального перекоса демонтированной задвижки получил тяжкие повреждения жизненно важных органов и скончался на месте происшествия.
Дело расследуется по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).