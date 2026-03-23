Воронежская автомобилистка погибла при столкновении Lada Granta с тепловозом

На переезде в Воронежской области столкнулись Lada Granta и тепловоз. В результате погибла женщина-водитель 1984 года рождения. Авария произошла накануне вечером в совхозе Воробьевский Воробьевского района. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С места происшествия

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Для оказания первой помощи и сбора информации привлекался расчет пожарно-спасательной части.

Всего за прошедшие сутки спасатели трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Также было зарегистрировано три техногенных пожара. О других погибших или пострадавших за этот период на сайте ведомства не сообщается.

UPD: в региональном ГУ МВД уточнили, что 42-летняя жительница региона выехала на нерегулируемый переезд, не пропустив тепловоз, ехавший со стороны Бутурлиновки в направлении Калача. Женщина скончалась на месте аварии. 48-летний машинист не пострадал.

Алина Морозова