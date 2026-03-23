Глава СКР запрос доклад о ходе расследования уголовного дела против Олега Гремпеля

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела против бывшего владельца оренбургской фабрики пуховых платков Олега Гремпеля, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В марте предпринимителю вместо домашнего ареста была избрана другая мера пресечения — запрет определенных действий, что, по данным Следственного комитета, вызвало «несогласие общественности».

По данным следствия, Олег Гремпель вместе с сообщниками под предлогом строительства торговых объектов заключили кредитные договоры на льготных условиях, однако обязательств не выполнили. В 2014-2015 годах аффилированное бизнесмену ООО «Восток» получило от Минпромторга РФ около 70 млн руб. субсидии на создание индустриального парка «Оренбургский пуховый платок». Позже ведомство в суде добилось взыскания этой суммы обратно из-за неисполнения условий предоставления субсидии.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах преступления.

Сабрина Самедова