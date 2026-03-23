В Тюмени отменили и задержали все рейсы в Санкт-Петербург

В аэропорту Рощино в Тюмени отменили рейс в Санкт-Петербург, также задерживаются два рейса на отправление из-за ограничений в Пулково, следует из расписания на онлайн-табло тюменского аэропорта.

Фото: Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

Был отменен самолет авиакомпании «Россия» («Аэрофлот»), который должен был отправиться еще 22 марта в 23:05. На сегодня задерживается рейс «России» — вылет перенесен с 5:45 на 21:05, а также Nordwind — согласно расписанию, время отправления перенесено с 14:50 на 00:15.

Аэропорт Пулково уже возобновил работу. Ограничения на полеты были связаны с атакой БПЛА на Ленобласть, которая продолжалась более 17 часов — было уничтожено более 60 вражеских беспилотников.

