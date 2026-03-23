Жителей Нефтекамска обвиняют в организации азартных игр

Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя и его 36-летней сообщницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант уголовного дела организовал проведение азартных игр. Он переоборудовал обеденный стол для игры в покер, купил несколько кейсов с картами и фишками, которые установил в гараже возле своего частного дома в Нефтекамске и дважды в неделю проводил игры. Обвиняемый предложил исполнять роль крупье своей знакомой, которая получала за проведение одной игры 5 тыс. руб.

Обвиняемые признали вину.

Майя Иванова