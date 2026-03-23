Конфликт в Иране принудил Новую Зеландию закупать нефть австралийского стандарта

Правительство Новой Зеландии из-за сокращения поставок сырья и резкого скачка цен временно разрешит импорт топлива, соответствующего австралийским стандартам, сообщает Reuters. Послабление рассчитано на срок до одного года.

«Это разумный, ограниченный по времени шаг, который дает импортерам доступ к более широкому спектру поставок топлива, включая те, которые уже поставляются в наш регион»,— приводит агентство слова замминистра энергетики страны Шейна Джонса на пресс-конференции. При этом он отметил, что страна не будет следовать примеру Австралии и ослаблять свои собственные стандарты топлива.

По данным Министерства бизнеса, инноваций и занятости Новой Зеландии, в стране имеется запас бензина почти на 50 суток, дизтоплива — на 45,5 суток, а авиационного керосина — почти на 45. Глава правительства Кристофер Люксон заявил, что запасы в ближайшее время будут увеличены, а «рынок работает в обычном режиме». Вместе с тем он сообщил, что правительство прорабатывает сценарии, при которых в будущем поставки топлива могут быть нарушены.

Новая Зеландия почти полностью зависит от импорта топлива. Это произошло из-за закрытия единственного нефтеперерабатывающего завода страны Marsden Point в 2022 году. Основные поставки нефтепродуктов идут из Южной Кореи и Сингапура.

В середине марта Австралия смягчила стандарты качества топлива, из-за чего, сообщал ABC, австралийцам придется заправлять автомобили бензином с повышенным содержанием серы. Примесь вредна для машин, отмечает телеканал, поскольку его использование в долгосрочной перспективе вызывает коррозию компонентов двигателя. Раньше такое топливо шло только на экспорт — в страны с более низкими стандартами качества.

