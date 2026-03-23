Суд отказал в возврате проданного жилья жертве мошенников в Красноуфимске

Суд Красноуфимского района обязал передать покупателю жилье, которое жительница Красноуфимска продала под давлением мошенников, действовавших по «схеме Долиной», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что 18 июня пенсионерка продала 1/2 доли коттеджа и долю в земельном участке почти за 4 млн руб. Договор был удостоверен нотариально, расче ты произведены полностью, при этом в тот же день пенсионерка отправила почти все деньги на счета неизвестных. Представитель пенсионерки сообщил, что ее убедили в том, что договор купли-продажи — фиктивный и поможет спасти имущество от мошенников, а дом ей потом должны будут вернуть. Через три дня после произошедшего было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, пенсионерку признали потерпевшей.

Новый собственник, также житель Красноуфимска, по договору рассчитывал получить жилье до 1 июля, однако пенсионерка отказалась покидать жилье. Он обратился в суд, потребовав выселить старого собственника и обязать передать ключи от квартиры. Во встречном иске она попросила аннулировать сделку: ее представитель настаивал, что продавец была введена в заблуждение, поэтому договор нужно признать недействительным. Кроме того, квартира была продана по цене значительно ниже рыночной. Новый владелец иск не признал, указав, что увидел объявление о продаже, осмотрел дом, договорился о цене с владелицей, которая объяснила срочность продажи переездом к дочери. Никаких сомнений в адекватности продавца у него не возникло, деньги были переданы в присутствии нотариуса.

Психолого-психиатрические экспертизы не выявили у пенсионерки расстройств в период продажи и подтвердили, что она могла понимать значение своих действий. Суд пришел к выводу, что договор соответствует закону, отметив, что покупатель не знал и не должен был знать о мошенничестве в отношении продавца — недобросовестности с его стороны не установлено. Встречный иск отклонен полностью. Решение не вступило в силу.

Ирина Пичурина