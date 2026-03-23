Китай запустил ракету-носитель «Цзелун-3» с группой спутников

Успешный запуск ракеты-носителя «Цзелун-3» («Мудрый дракон») с выводом на запланированную орбиту спутниковой группы CentiSpace-02 осуществлен в Китае 22 марта. Об этом сообщает «Синьхуа».

Запуск осуществлен Тайюаньским центром запуска спутников с платформы в морской акватории близ города Хайян (провинция Шаньдун) в 23:49 по пекинскому времени (18:49 мск). О назначении спутников не сообщается.

«Цзелун-3» — четырехступенчатая твердотопливная ракета-носитель, разработанная Китайской академией ракетной техники, входящей в структуру Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Имеет длину в 31 м и диаметр головного обтекателя 3,35 м. Она способна выводить на орбиту высотой 500 км до 1,5 т полезной нагрузки. Эксплуатируется с декабря 2022 года.

Эрнест Филипповский