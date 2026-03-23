В Сеуле арестован американский солдат за нападение на гражданина Кореи

Американский солдат был задержан в воскресенье по подозрению в нападении на местного жителя в ночном клубе в сеульском районе Хондэ, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию полиции.

По данным полицейского участка Мапо, 20-летний военнослужащий Вооруженных сил США в Южной Корее (USFK) был задержан на месте происшествия после того, как напал на мужчину около 3:00 по сеульскому времени. Сообщается, что имела место ссора, в ходе которой у пострадавшего был сломан нос. Полиция заявила, что примет решение о дальнейших шагах после выяснения деталей происшествия.

Американский солдат находится в Южной Корее в соответствии с соглашением Вашингтона и Сеула о статусе USFK. Договор, который определяет правовые основы пребывания американских войск, регулирует правовой статус 28,5 тыс. военнослужащих.

Эрнест Филипповский