На Магнитогорском металлургическом комбинате стартует XXVI научно-техническая конференция (НТК) молодых работников

Организатором конференции выступает руководство компании совместно с Союзом молодых металлургов. Оргкомитет возглавляет начальник научно-технического центра ПАО «ММК» Андрей Картунов.

Смотр научно-технических идей работников организован в три этапа. Первый из них — отборочный. По его итогам участники, представившие лучшие доклады, проходят во второй этап, на котором выступят с докладами в одиннадцати секциях: аглодоменной, коксохимической, металлургической, прокатной, энергетической, транспорта и логистики, аналитической и других. Председатели секций — руководители производств, главные специалисты, руководители производственных и функциональных структурных подразделений комбината. По итогам этого этапа определяются не только победители и призеры в отдельных секциях, но и обладатели званий «Лучший молодой специалист ПАО „ММК“» и «Лучший молодой техник ПАО „ММК“». Оценочные комиссии также могут наградить участников в таких номинациях, как «Лучший экономический эффект», «Оригинальность разработки» и «Лучшая исследовательская работа».

С 18 по 22 мая пройдет третий (открытый) этап НТК, который предполагает участие не только молодых специалистов ММК в возрасте до 35 лет, но и представителей других предприятий группы, а также иногородних участников. К уже имеющимся секциям конференции добавятся метизная, механическая, секция информационных технологий, а также секция права.

Ежегодные научно-технические конференции помогают выявить талантливых молодых специалистов и содействуют претворению в жизнь их разработок по техническому перевооружению комбината.

