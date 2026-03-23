Суд обязал «Пеллу» вернуть дизель-генератор компании «А.С.Строй»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал Ленинградский судостроительный завод «Пелла» вернуть ООО «А.С.Строй» дизель-генераторную станцию Atlas Copco QAS500 мощностью 400 кВт. На решение обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, «А.С.Строй» заявил, что доставил генератор на территорию верфи для выполнения работ по договору генерального подряда, заключенному между сторонами в марте 2015 года. Позднее доступ к месту работ был ограничен, а оборудование осталось на площадке ответчика. В ходе разбирательства суд установил, что генератор находится у «Пеллы», при этом законных оснований удерживать его у завода нет.

В решении указано, что право собственности истца подтверждается договором купли-продажи, платежными документами, а также ответом компании «Фортрент», подтвердившей заключение и исполнение сделки. Кроме того, в деле есть письмо ООО «Промэнерго», из которого следует, что эта компания перевозила спорный генератор между площадками «Пеллы».

Суд удовлетворил иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения и также взыскал с верфи 100 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины. Решение изготовлено в полном объеме 18 марта и пока не вступило в законную силу.

ООО «А.С.Строй» принадлежит Сабине Ищук — дочери умершего несколько лет назад бизнес-партнера верфи Сергея Ищука. После смены учредителя ООО «А.С.Строй» выиграло ряд арбитражных споров с «Пеллой».

Артемий Чулков