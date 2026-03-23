Россияне могут пройти по диспансеризации семь видов онкоскрининга

В рамках бесплатной диспансеризации россиянам доступны семь скринингов для выявления самых распространенных видов рака. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн.

Господин Каприн напомнил, что в России с 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно. Он призвал «не ждать симптомов, а использовать уже существующие возможности» для выявления заболевания на ранней стадии.

«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространенных видов рака»,— уточнил онколог.

По данным Росстата, с 2015 года заболеваемость раком молочной железы выросла более чем на четверть. В медучреждениях Минздрава тенденцию объясняют улучшением выявляемости онкологических заболеваний, активным вовлечением женщин в программы обследования и общим старением населения.

