Власти Тайваня намерены возродить ядерную энергетику и перезапустить АЭС

Глава администрации Тайваня Уильям Лай объявил о пересмотре политики правительства в отношении отказа от ядерной энергетики, сообщает местное издание Taipei Times. План перезапуска АЭС «Гошэн» в Нью-Тайбэе и АЭС «Мааньшань» в поселке Хэнчунь округа Пинтун будет представлен Комиссии по ядерной безопасности к концу марта.

С помощью ядерной энергетики власти острова рассчитывают снизить зависимость от импорта энергоносителей. Со слов господина Лая, в проведении проверок безопасности местной энергокомпании Taipower помогут GE Aerospace и Westinghouse Electric. Он подчеркнул, что тремя ключевыми факторами, которые будет рассматривать Комиссия по ядерной безопасности, будут собственно безопасность, утилизация ядерных отходов и общественное мнение.

Со ссылкой на источники издание сообщает, что Taipower планирует представить комиссии план запуска Мааньшаньской АЭС Комиссии 28 марта. Компания к концу года закажет партию новых топливных стержней на полтора года эксплуатации. Перезапуск станции возможен в 2028 году или 2029 году. Извлечение топливных стержней на АЭС «Гошэн» должно начаться к концу года.

По оценкам властей, даже без ядерной энергетики Тайвань сможет поддерживать электроснабжение до 2032 года, а суточный запас электроэнергии будет стабильно превышать 10%.

Последний ядерный реактор на Тайване был остановлен 17 мая 2025 года. Остров стал первым безъядерным регионом Восточной Азии по воле правящей Демократической прогрессивной партии.

Эрнест Филипповский