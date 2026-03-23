В Белом доме установили статую Колумба, снесенную во время протестов 2020 года

Президент США Дональд Трамп установил на территории Белого дома статую мореплавателя Христофора Колумба. Скульптура представляет собой реконструкцию памятника, который президент Рональд Рейган торжественно открыл в Балтиморе в 1984 году. Она была снесена в 2020 году во время протестов.

Как сообщает The Washington Post, на табличке у основания скульптуры указано: «Уничтожена 4 июля 2020 года. Воскрешена в 2022 году».

Летом 2020 года после гибели афроамериканца Джорджа Флойда по США прошла волна протестов. Протестующие, сторонники движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), оскверняли памятники историческим деятелям, которые, по их мнению, занимались притеснением расовых меньшинств. Активисты боролись с памятниками Христофору Колумбу за то, что экспедиции мореплавателя положили начало европейской колонизации Нового Света.

Как отмечает The Washington Post, в последние годы некоторые ученые и активисты призывают американцев отказаться от чествования испанского первооткрывателя. Некоторые штаты США отмечают День коренных народов вместо Дня Колумба. В 2021 году экс-президент Джо Байден стал первым президентом, который отметил этот праздник.

Дональд Трамп неоднократно осуждал попытки сноса памятников Христофору Колумбу и другим историческим фигурам, добавляет The Washington Post. В 2024 году он подписал декларацию, назвав Колумба «подлинным американским героем».