Российские техцентры освоили сложный ремонт иностранных лайнеров

Отечественные авиационные технические центры к началу 2026 года наработали компетенции для выполнения сложных видов работ по поддержанию летной годности иностранных самолетов, включая ремонт двигателей, оборудования и элементов фюзеляжа. Об этом рассказали «Известиям» в авиакомпаниях.

В S7 сообщили, что в конце 2025 года запустили вторую очередь завода S7 Technics по ремонту двигателей в Шереметьево. Это позволило сократить в полтора раза сроки восстановления и продлить службу воздушных судов на 8–10 лет. В первом квартале 2027 года в Новосибирске планируется ввести в эксплуатацию еще один комплекс площадью 9 тыс. кв. м. С 2022 года подразделение отремонтировало более 400 двигателей для Boeing 737 и Airbus A320, из которых более 330 — для сторонних российских перевозчиков.

В «Аэрофлоте» отметили, что дочерний провайдер «Аэрофлот Техникс» располагает необходимыми компетенциями для выполнения самых трудоемких форм техобслуживания, включая C-check по 12-летней форме. В 2025 году для ремонта силовых установок создана отдельная компания «АэроТрастТехникс», которая успешно прошла сертификацию и выполнила первые ремонты двигателей.

«Уральские авиалинии» реализуют проект по продлению ресурса самолетов Airbus A320 свыше 96 тыс. летных часов. Как уточнили в авиакомпании, работы включают разборку и исследование элементов планера с последующим восстановлением и необходимым ремонтом. Запуск работ запланирован на осень 2026 года на базе собственного авиационно-технического центра.