Дроны-камикадзе атаковали объект «Мираторга» в Брянской области

Украинские дроны-камикадзе ударили по территории аргропромышленного комплекса «Мираторг» в поселке Сосница в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

По информации главы региона, при ударе были ранены два сотрудника предприятия. Их доставили в больницу. Кроме того, были повреждены два грузовика.

На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил господин Богомаз. По данным губернатора, ночью 23 марта над регионом было сбито более 75 дронов.

Вчера пресс-служба «Мираторга» сообщала об ударах по транспортным средствам предприятия. Повреждены несколько единиц техники, один тягач уничтожен огнем. Пострадал один сотрудник.