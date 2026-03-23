В прошлом году БК «Парма» привлек почти 700 млн рублей

Фонд развития пермского баскетбола «Парма» опубликовал результаты финансовой деятельности за 2025 год. Согласно данным RusProfile, выручка клуба в прошлом году выросла на 18%: со 109,5 млн руб. до 130 млн руб. Чистый убыток 2024 года в размере 14,9 млн руб. сменился чистой прибылью в 11 млн руб. в 2025 году.

При этом объем поступлений в клуб вырос на 36% - с 491 млн руб. до рекордных 668 млн руб. Сторонние субсидии клубу выросли с 382 млн руб. до 535 млн руб.(рост 40%), доходы от продажи товаров и услуг со 109 до 132 млн руб. (рост 21%).

Как следует из финансового отчета, платежи по заработной плате также выросли на 15% - с 248,9 млн руб. до 287 млн руб.

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году, с 2016-го выступает в Единой лиге ВТБ. Постоянной площадкой для проведения домашних матчей клуба является УДС «Молот».

По итогам сезона 2024/25 годов клуб занял седьмое место. Сообщалось, что клуб в этом сезоне имел седьмой бюджет в лиге (537 млн руб.) За год бюджет «Пармы» вырос на 17,4% (в сезоне-2023/2024 он составлял 458 млн руб.). В этом сезоне клуб пока занимает 5 место в турнирной таблице.