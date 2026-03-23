Минпромторг предложил запретить маркетплейсам влиять на цены товаров

Маркетплейсы могут лишиться права участвовать в ценообразовании. Определение стоимости товаров предлагается оставить исключительно за продавцами. Такая мера заложена в проекте концепции новой национальной модели торговли, разработанной Минпромторгом. С текстом документа ознакомился РБК.

Ведомство предлагает поэтапные изменения. На первом этапе площадки должны будут согласовывать с продавцами введение скидок за счет платформы — отказ продавца не должен влиять на условия сотрудничества. На следующем этапе маркетплейсам могут полностью запретить участвовать в формировании цен.

«Ценообразованием на товар должен управлять сам продавец, а не площадка»,— указано в проекте концепции. В Минпромторге считают, что занижение цен на онлайн-площадках ведет к недобросовестной конкуренции.

Новая модель торговли направлена на развитие офлайн-сегмента, особенно малого и среднего бизнеса в регионах. Ведомство подчеркивает, что продовольственную безопасность обеспечивают именно местные торговые точки.

В 2025 году в онлайн-торговле впервые снизилось количество активных селлеров. Продавцам мешают развиваться сразу несколько факторов — рост комиссий, необходимость предоставлять скидки на свои товары, а также конкурентное преимущество зарубежных селлеров перед российскими.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продавцы теряют товарный вид».