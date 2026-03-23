В Ленинградской области сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он был уничтожен над Гатчинским районом области. Предварительно, пострадавших нет.

Вчера над областью сбили 10 беспилотников. Вечером в деревне Изора Гатчинского округа при ударе дрона в трех квартирах побились стекла от ударной волны, загорелась сухая трава. О других последствиях налетов господин Дрозденко не сообщал.

Опасность налета БПЛА в Ленинградской области была объявлена около 16:00 мск 22 марта. Из-за этого в регионе возможно замедление интернета, сообщал губернатор. С полуночи 23 марта в аэропорту Пулково введены ограничения на полеты.