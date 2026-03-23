Метеорит пробил крышу жилого дома в штате Техас

Фрагмент метеорита пробил крышу жилого дома неподалеку от американского города Хьюстон в штате Техас, сообщает The New York Times. Метеорит упал около 16:45 21 марта (00:45 мск 22 марта). Пострадавших нет.

По информации пожарной охраны, метеорит пробил крышу двухэтажного дома, упал на пол в спальне, отскочил и повредил еще один участок потолка. Хозяйка дома Шерри Джеймс рассказала, что услышала сильный грохот, а внук обнаружил дыру в потолке и камень на полу.

По данным NASA, очевидцы сообщили о ярком огненном шаре около 16:40. Метеорит весом около тонны и диаметром почти метр двигался со скоростью 56 тысяч км/ч и разрушился на высоте 46 км. Обломки упали между северо-западом Хьюстона и районом Спринг.