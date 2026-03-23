Для аэропортов Москвы и Петербурга ввели ограничения

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Московские аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы только по согласованию с «соответствующими органами», добавили в авиационном ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, по меньшей мере 10 пассажирских самолетов не могут приземлиться в петербургском аэропорту.

Около 20:00 мск работа Пулково также была ограничена — аэропорт не принимал и не выпускал самолеты более двух часов. Компания «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет петербургским аэропортом, сообщала, что из-за введенных ограничений вылет 30 рейсов был отменен, на вылет задержано 34 рейса. На запасные аэропорты ушло 28 самолетов.