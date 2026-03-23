ЦАХАЛ обстрелял 15 командных центров «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по району Набатии на юге Ливана. Были поражены примерно 15 командных центров «Хезболлы»

Вместе с тем был нанесен удар по переправе через реку Литани в Ливане. По информации армии, ливанское движение «Хезболла» использовало ее для переброски оружия с севера на юг от реки.

«"Хезболла" использовала этот контрольно-пропускной пункт для переброски тысяч единиц оружия, ракет и пусковых установок, которые использовались для совершения терактов из южного района Литани против солдат ЦАХАЛа и израильских гражданских лиц»,— указано в сообщении ведомства в Telegram.