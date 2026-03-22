В станице Багаевской загорелся мусорный полигон
В станице Багаевской Ростовской области зафиксировано возгорание отходов на мусорном полигоне. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в своем канале в мессенджере MAX.
Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области
На полигоне, расположенном в трех километрах восточнее станицы, выявлено задымление с очагом возгорания площадью порядка 50 кв. м. Открытое горение ликвидировано. ООО «Экоград-Н» производит пересыпку участка тления грунтом. На месте работает семь единиц специализированной техники: бульдозер, экскаваторы, погрузчики и самосвалы.
Планируемый срок завершения работ — 25 марта.