В станице Багаевской загорелся мусорный полигон

В станице Багаевской Ростовской области зафиксировано возгорание отходов на мусорном полигоне. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в своем канале в мессенджере MAX.

На полигоне, расположенном в трех километрах восточнее станицы, выявлено задымление с очагом возгорания площадью порядка 50 кв. м. Открытое горение ликвидировано. ООО «Экоград-Н» производит пересыпку участка тления грунтом. На месте работает семь единиц специализированной техники: бульдозер, экскаваторы, погрузчики и самосвалы.

Планируемый срок завершения работ — 25 марта.

Мария Иванова