Свыше 60 домов Ижевска отключили от тепла и ГВС из-за аварии на теплотрассе

Более 60 жилых домов и ряд социальных объектов в Октябрьском районе Ижевска остались без отопления и горячей воды (ГВС) из-за повреждения на теплотрассе. Об этом сообщили в удмуртском филиале ПАО «Т Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Удмуртский филиал «Т Плюс» Фото: Удмуртский филиал «Т Плюс» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Удмуртский филиал «Т Плюс» Фото: Удмуртский филиал «Т Плюс»

«Сегодня мы обнаружили повреждение на теплотрассе, которое нужно оперативно устранить, чтобы не допустить более серьезных последствий»,— говорится в сообщении. Планово ограничения на подачу отопления и ГВС установлены с 16:00 22 марта по 03:00 23 марта.