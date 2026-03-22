Свыше 60 домов Ижевска отключили от тепла и ГВС из-за аварии на теплотрассе
Более 60 жилых домов и ряд социальных объектов в Октябрьском районе Ижевска остались без отопления и горячей воды (ГВС) из-за повреждения на теплотрассе. Об этом сообщили в удмуртском филиале ПАО «Т Плюс».
«Сегодня мы обнаружили повреждение на теплотрассе, которое нужно оперативно устранить, чтобы не допустить более серьезных последствий»,— говорится в сообщении. Планово ограничения на подачу отопления и ГВС установлены с 16:00 22 марта по 03:00 23 марта.