Часть электричек из Нижнего Новгорода в Казань отменят в апреле из-за ремонта путей

С 30 марта по 27 апреля из расписания будут выведены несколько пригородных поездов на направлении Нижний Новгород — Казань в связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Отмены затронут несколько рейсов 30 марта, а также 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 и 27 апреля.

Из расписания выводятся пригородные поезда №7001/7002/7004/7006 и №7019/7020/7022/7024 из Нижнего Новгорода в Казань, а также №7007/7009/7011/7012 и №7013/7015/7017/7018 в обратном направлении.

Влас Северин