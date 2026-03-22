«Зенит» сыграл так, что «Динамо» не было видно

«Зенит» во встрече 22-го тура чемпионата России обыграл в Москве «Динамо» со счетом 3:1. Счет голам в РПЛ открыл бразильский новичок сине-бело-голубых Джон Джон, еще по разу отличились Александр Соболев, продливший свою голевую серию, и Максим Глушенков, забивший впервые этой весной. «Динамо» ничего не смогло противопоставить петербуржцам, которые провели лучший матч по весне.

К тому времени, как игроки «Зенита» вышли на поле «ВЭБ Арены», их главные конкуренты в туре уже сыграли: ЦСКА обошел махачкалинское «Динамо» 3:1, «Краснодар» разгромил «Пари НН» 5:0, «Балтика» выиграла на своем поле у «Ростова» 4:0, «Спартак» взял три очка в матче против «Оренбурга» на его поле, выиграв 2:0, где шесть лет не побеждал и даже не забивал голов. Сине-бело-голубым ничего не оставалось, кроме как пережать «Динамо», которое по весне выглядело очень хорошо — даже лучше всех.

Зенитовцы начали очень спокойно, как и их соперники. И похоже, хозяев усыпил такой темп. На 22-й минуте «Зениту» удалась атака с правого фланга, мяч после некоторых рикошетов завис в воздухе, и Джон Джон, выпрыгнув выше всех, головой вколотил его в ближнюю «девятку». Это был первый гол бразильского новичка «Зенита» в чемпионате и первый гол петербуржцев с игры за последние четыре матча. До этого они последний раз забивали не со «стандартов» в начале игры с «Оренбургом», когда отличился Александр Соболев. После этого футболисты «Зенита» реализовали два 11-метровых в ворота «Спартака» и один — в ворота махачкалинского «Динамо» в кубковом матче. Еще два пенальти они не забили, играя против того же «Оренбурга».

Правда, счет 1:0 в пользу гостей держался недолго, так как после этого динамовцы неожиданно пошли в атаку и реализовали свой первый момент: после подачи парагвайца Хуана Касереса с правого фланга мяч головой в ворота «Зенита» отправил бразильский нападающий Артур Гомес. В этом эпизоде не лучшим образом сыграл защитник «Зенита» Густаво Мантуан, проспавший рывок оппонента. Однако и этот счет не провисел на табло до конца первого тайма. «Зенит» вышел вперед в концовке, когда на левом фланге Максим Глушенков обыграл соперника, прострелил в штрафную и Соболев после небольшого рикошета ударом в одно касание отправил мяч в ближний угол ворот «Динамо». Это был третий гол Соболева в последних трех матчах: до этого он забил «Оренбургу» и «Спартаку». Интересно, что в первом тайме соперники нанесли всего три удара в створ на двоих, и все они завершились голами. Удивительная эффективность!

Во втором тайме игра была, можно сказать, тоже спокойной. Но если «Зенит» такая ситуация устраивала, то бело-голубые так и не придумали, как перевернуть ситуацию. Хозяева не смогли включить высокие скорости, не перевели игру на половину поля соперника, не создали голевых моментов, даже не завелись как следует, чтобы изменить счет. Голкипер «Зенита» Денис Адамов только два раза вступил в игру: когда успел среагировать на рикошет в сторону ближнего угла и когда забрал мяч после удара головой полузащитника «Динамо» Даниила Фомина. К тому времени «Зенит» уже вел в счете 3:1. На 85-й минуте петербуржцам удалась отличная комбинация, когда Вильмар Барриос отдал пас Соболеву, тот «оставил» мяч Глушенкову, и «Безумный Макс», как его иногда называют, вогнал мяч в дальнюю «девятку». Это была жирная точка в противостоянии команд, от которого ждали упорной борьбы. Но такой борьбы не получилось: «Зенит» сыграл очень уверенно, проведя свой лучший матч этой весной. Динамовцы, наоборот, потерпели первое поражение после трех побед подряд.

Следующая игра у «Зенита» в чемпионате 4 апреля против «Крыльев Советов» на «Газпром Арене». Сейчас команда Сергея Семака занимает второе место в таблице, уступая очко «Краснодару». РПЛ уходит на небольшую паузу в связи с товарищескими матчами сборной России. Один из них — против команды Мали — пройдет 31 марта в Петербурге.

Кирилл Легков